Sınır kapısından boş bavullarla Artvin'e giriş yapan Gürcüler, gün içerisinde alışveriş yaptıktan sonra dolu bavullarla ülkelerine gidiyor.

Dövizdeki hareketlilik, sınır ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısını artırdı.

Edirne'den sonra Artvin de sınır ülkelerinden gelen turistlerle gündeme gelmeye başladı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda, bu kez alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020’de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, 1 Haziran 2021 tarihinde yeniden geçişlere açılmıştı.

BOŞ BAVULLA GİRİP, DOLU BAVULLA ÇIKIYORLAR

Kimlikli geçişlerin devam ettiği gümrük kapısında bu kez, bavul ticareti yoğunluğu yaşanıyor.

Kurdaki dalgalanmayı fırsat bilen Gürcistan uyruklu vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde gümrük kapısını kullanarak, ülkemize boş bavullarla giriş yapıp Kemalpaşa ve Hopa İlçelerinden alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerin ülkelerine dolu bavullarla geri dönüyor. Bu hareketliliğin ana nedeni olarak ise 1 Gürcistan larisinin 4,28 TL olması gösteriliyor.





KEMALPAŞA'DA HAREKETLİLİK

Kemalpaşa ilçesinin bir dönem bavul ticaretinin merkezi İstanbul-Laleli benzer hareketliliğini yaşandığını İfade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı’nın yolcu geçişlerine açılmasının ardından, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın yeniden canlandığını söyledi. Akyürek, "Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde 700’e yakın tekstil mağazamız var. Özelikle tekstil ve gıdada sektörlerinde hareketlilik var. Pandemi nedeniyle 2 yılda yakın kapının kapalı olmasından kaynaklı zor günler geçiren esnafımızın biraz olsun son süreçte yüzleri gülüyor." dedi.

Artvin'e boş bavulla gelen Gürcüler, akşam dolu bavulla ülkelerine dönüyor VİDEO



"HAREKETLİ GÜNLERE DÖNDÜK"

İlçe esnafları ise bavul ticareti yeniden başladığını ama bu kez tersine bir ticaret olduğunu belirterek "Önceden Gürcüler dolu bavulla gelip ülkemizde satış yaparlardı şimdi ise boş bavulla gelip, ülkemizde ne buldularsa dolu bavulla dönüyorlar, hareketli günlere yeniden döndük, işlerimiz iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.