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    ASELSAN 24,6 milyon dolarlık yeni sözleşme yaptı

    KAP'ta yer alan açıklamada ASELSAN'ın 24,6 milyon dolarlık sözleşme yaptığı bilgisi yer aldı.
    • 05.07.2022 - 14:10
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    ASELSAN 24,6 milyon dolarlık yeni sözleşme yaptı

    ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 24,6 milyon dolarlık savunma sistemleri ihracatını kapsayan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

    Yurt dışı satış sözleşmesi

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşteri ile savunma sistemleri ihracatıyla ilgili toplam bedeli 24 milyon 590 bin 800 dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." yorumu yapıldı.

    ASELSAN


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