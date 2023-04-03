ASELSAN, hava ve füze savunma sistemi için mesai veriyor ASELSAN'ı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptığı anlaşmalardan ötürü 2023 yılında yoğun bir teslimat trafiği bekliyor.

AA

Türkiye'nin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçları noktasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) aktif rol oynuyor.

Türkiye'nin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçları, uzman tedarik kurumu olan SSB aracılığıyla karşılanıyor.

Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN da SSB ile sözleşmeler imzalayarak iş birliklerine devam ediyor.

Yoğun teslimat trafiği

Bu iki kurum, arasındaki sözleşmeler doğrultusunda 2023 yılında yoğun bir teslimat trafiği yürütecek.

Sivil alanlarda da çözümler üretiliyor

ASELSAN, sadece savunma teknolojileri alanında değil, sivil alanlarda da çözümler üretiyor.

Güvenlik güçlerine katkı

Şirket, "haberleşme ve bilgi teknolojileri", "savunma sistem teknolojileri", "mikroelektronik, güdüm ve elektro-optik", "radar ve elektronik harp sistemleri", "ulaşım, güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık sistemleri" gibi alanlarda ürettiği çözümlerle güvenlik güçlerine katkı sağlıyor.

2023'teki sipariş emirleri 26 milyar 547 milyon lira

2022 yılı ve öncesi dönemlerde ASELSAN ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2023 yılı olan 26 milyar 547 milyon lira tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunuyor.

En büyük kalem, hava ve füze sistemlerinde

Bu yıl içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini 3 milyar 726 milyon lira ile "hava ve füze savunma sistemleri" oluşturuyor.

Hisar projeleri kapsamında Hisar-A+ ve HİSAR-O+ sistemlerinin teslimatında görev alan ASELSAN, milli uzun menzilli hava savunma çözümü Siper Projesi'ne katkı sağlıyor.

ASELSAN'ın "hava ve füze savunma sistemleri" alanındaki çözümleri arasında, 35 milimetre hava savunma top sistemleri, ateş idare cihazı ve modernize çekili top sistemi, Yakın Alana Hava Savunma Sistemi Gökdeniz, Göker 35 milimetre Çok Amaçlı Silah Sistemi, Korhan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Silah Sistemi gibi bir dizi ürün bulunuyor.

Bunu 2 milyar 203 milyon lira ile "kara ve silah sistemleri", 1 milyar 134 milyon lira ile "kara savunma sistemleri" ve 895 milyon lira "hava savunma sistemleri" projeleri izliyor.

Rakamlar yüzde 10'dan fazla orana ulaşacak

2023 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, ASELSAN ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının yüzde 10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülüyor.