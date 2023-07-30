ASELSAN, ihracat sözleşmelerini artırdı Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından ASELSAN, bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın tamamını ihracat rakamı olarak yakaladı. ASELSAN savunma sanayinin yanı sıra bir yandan da sivil teknolojilere yönelik çalışmalar yürütüyor.

AA

ASELSAN, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) 20'yi aşkın ürünü ilk kez sergiledi ve toplamda 500'ü aşkın ürün tanıttı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu yıl IDEF'te yabancı ilgisinin geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu dile getirdi.

Bu değişimin net olarak hissedildiğini dile getiren Akyol, yaşadıkları gelişmeleri aktarırken bu başarıda ekonomi yönetiminin kurduğu temasların payına da değindi.

Türkiye'nin uluslararası camiada gösterdiği başarılı hamlelerin yansıması

Son dönemde Türkiye'nin uluslararası camiada gösterdiği başarılı hamlelerin yansımalarının görüldüğünü savunan Akyol, yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

Bize çok somut yansımalarını gösteriyor. Birçok paydaşımızla değişik ihracat görüşmeleri yapıyoruz. ASELSAN olarak bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın tamamını ihracat rakamı olarak yakalamış durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu ilgi çok daha büyük projeleri somut olarak işleteceğimizi de bize gösteriyor. Orta Doğu'dan, Doğu Avrupa'dan, Asya'dan, Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, birçok ülkeden artık 'Türkiye ile savunma sanayisinde işbirliği yapalım' diye onlarca heyeti ağırladık. Çok faydalı, gelecek açısından çok umut verici gördüm.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez gezisinin yansımaları

Orta Doğu'daki dost ve müttefik ülkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatinden sonra çok somut, büyük projelerde daha kararlı şekilde ilerlediğini gördüklerini vurgulayan Ahmet Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bazı anlaşmaları sonuçlandırdık. Bazı firmalarımız, gerek ASELSAN, gerek diğer firmalarımız ve bir kısım büyük projelerin de artık önemli aşamalarını geçiyor durumdayız. Özellikle son seyahatin çok faydalı olduğunu buradaki temaslarımızdan anlıyoruz. Somut, sonuca dayalı ve çok büyük ölçekli projeleri artık bizimle konuşuyorlar. Bir kısmıyla ilerledik, imzaladık, imzalıyoruz. Ben, bölgesel olarak, Türkiye'nin artık savunma sanayisinde bir güç, marka olarak kabul edildiğini ve burayı bütün bu ülkelerin artık bir işbirliği yapılacak ülke olarak değerlendirdiğini hissediyorum.

Kurum, fuara hava savunmada 4 yeni ürünle katıldı

Fuara hava savunmada 4 yeni ürünle geldiklerini, bunların son derece karışık sistemler olduğunu anlatan Ahmet Akyol, şunları kaydetti:

Çok ileri seviye teknolojilerdeki radarlarımızı getirdik. Milli Muharip Uçağımızdan İHA'larımıza, F16'larımıza entegre edeceğimiz, bununla birlikte yine bu hava araçlarının en kritik bileşenlerinden kameraları getirdik. Bir tanesini de geçtiğimiz günlerde tamamladık. Bu hafta da uçuşunu bitirmiş olduk. Şunu söyleyebilirim muadilleriyle çok rahat kıyaslanabilen ve birtakım özellikleriyle daha iyi performans verdiğini artık uçarak da doğrulamış olduk. Bununla birlikte dost-düşman tanıma sistemleri, hava savunma sistemleri, füze sistemleri baktığımız zaman yine güdümlü mühimmatlarımız ki son dönemde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da etkisiyle, çok yoğun ilgi görüyorlar. Bütün hepsi ileri teknoloji, yapılamayanın yapıldığı ve odaklanıldığında çok yüksek teknik kabiliyet aktaran ürünler.

"İhracat odaklı büyümeyi devam ettireceğiz"

Bu anlayışla, bu vizyonla hem kendi kahraman Mehmetçiğimize hem de oradan aldığımız güçle global müşterilere bu anlayışı sürdürüp ihracat odaklı büyümeyi devam ettireceğiz. Bu sene, ihracat rakamlarında, yeni imzaladığımız sözleşmelerde geçen yılın tamamını ilk yarıda yakalamış durumdayız. İnşallah artırarak devam ettireceğiz bunu. Odaklanmış, yapılamayanı yapan, ihracat odaklı büyüyen ve Türk milletine, Türk devletine teknolojide liderlik etmeye devam eden bir ASELSAN'ı milletimiz görecek.

Millileştirme 1 milyar doları ülkede tutacak

ASELSAN'ın liderlik ettiği büyümede, beraberlerinde ekosistemin, paydaşlarının da büyüdüğüne işaret eden Akyol, bugüne kadar 700'ü aşkın ürünü millileştirdiklerini, IDEF'te millileştirilmiş 108 ürünü sergilediklerini, bunların ASELSAN sistemlerinde kullanılan parçalardan oluştuğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Son 3-4 yılda Savunma Sanayii Başkanlığımızın liderliğinde başlatılmış çalışmalarla 300 milyon dolar millileştirerek kazandığımız, gerçekleşmiş çalışmamız var. Millileşen ürünlerin önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonda 1 milyar dolara yakın Türkiye'de katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Bunun istihdama da etkisi çok büyük. Yüksek teknoloji ürün geliştiren bu ekosistemi büyütmeye etkisi çok büyük. Bununla birlikte ASELSAN'ın kalite standartlarını alttaki firmalarımıza taşımış oluyoruz. Onların bu standarda erişip bizle çalıştıktan sonra başka mecralara, ihracat dahil bu ürünleri taşımalarına da yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla bugün 5 bin 500'ü aşkın bir ekosistem firmamız var bizim. Bunlarla bugüne kadar 700 ürünü millileştirip 300 milyon doları da Türkiye'de bırakmış ve önümüzdeki dönem 1 milyar dolara yakın bir dövizi Türkiye'de tutacak bir çalışmayı da bitirmiş durumdayız.

Sivil alandaki çalışmalar artarak devam edecek

Sivil alanda çalışmaların yürütüldüğünü de aktaran Akyol, metro ve trenler için sinyalizasyon sistemlerinin olduğunu vurgulayarak, fuarda BMC'yle bir protokol imzaladıklarını şu sözlerle duyurdu: