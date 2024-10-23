Savunma sanayiinden dev satış anlaşması

AA

Milli ve yerli savunma sanayii araçlarından, dev bir satış adımı daha gerçekleşti.

ASELSAN ile Baykar arasında toplam tutarı 95,1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.

Bu anlaşmalardan 87 milyon 839 bin 218 doları dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik oldu.

KAP'A AÇIKLAMA

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi: