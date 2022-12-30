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    Aselsan ile MSB arasında 102,3 milyon dolarlık sözleşme

    MSB, Aselsan'dan imzalanan 102 milyon 255 bin dolarlık sözleşme ile askeri ekipman alacak.
    • 30.12.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 12:30
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    Aselsan ile MSB arasında 102,3 milyon dolarlık sözleşme

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları için Aselsan'dan alım yapacak.

    Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, TSK'nın ihtiyacı olan askeri ekipman alımı için 102 milyon 255 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

    Açıklama KAP'ta yayınlandı

    Reuters'in haberine göre, açıklamayı Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı.

    Bu sözleşmenin, şirketin cirosunu olumlu etkileneceği belirtiliyor

    KAP

    ASELSAN


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