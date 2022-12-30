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Aselsan ile MSB arasında 102,3 milyon dolarlık sözleşme

Aselsan ile MSB arasında 102,3 milyon dolarlık sözleşme

MSB, Aselsan'dan imzalanan 102 milyon 255 bin dolarlık sözleşme ile askeri ekipman alacak.