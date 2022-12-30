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- Aselsan ile MSB arasında 102,3 milyon dolarlık sözleşme
Aselsan ile MSB arasında 102,3 milyon dolarlık sözleşme
MSB, Aselsan'dan imzalanan 102 milyon 255 bin dolarlık sözleşme ile askeri ekipman alacak.
- 30.12.2022 - 12:08
- Güncelleme : 30.12.2022 - 12:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları için Aselsan'dan alım yapacak.
Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, TSK'nın ihtiyacı olan askeri ekipman alımı için 102 milyon 255 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.
Açıklama KAP'ta yayınlandı
Reuters'in haberine göre, açıklamayı Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı.
Bu sözleşmenin, şirketin cirosunu olumlu etkileneceği belirtiliyor