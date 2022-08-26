ASELSAN ile TUSAŞ arasında dev sözleşme

ASELSAN ve TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik bir sözleşme yapıldı.

Savunma sanayinde önemli iki kurum arasında uçak modernizasyonu amaçlı ve şirketlerin cirosunu olumlu etkileyeceği beklenen dev bir sözleyme imzalandı.

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, uçak modernizasyonuna yönelik 671,5 milyon liralık ve 35,3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.

Sözleşme KAP'ta ilan edildi

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuyla ilgili toplam bedeli 671 milyon 451 bin 904 lira ve 35 milyon 278 bin 330 dolar olan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teslimatlar 2022-2025 döneminde gerçekleştirilecek

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2025 döneminde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin ise, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi geldi.