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    ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık sözleşme

    ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 11:10
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    ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık sözleşme

    ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

    AÇIKLAMA KAP’TA YER ALDI

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

    YURT DIŞI SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TOPLAM BEDELİ 11,9 MİLYON DOLAR

    Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

    ASELSAN dan 12 milyon dolarlık sözleşme #1

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