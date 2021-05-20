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    ASELSAN'dan 35.5 milyon dolarlık sözleşme

    ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35 milyon 538 bin 737 dolarlık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
    • AA
    • 20.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:18
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    ASELSAN'dan 35.5 milyon dolarlık sözleşme

    ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    TESLİMAT TARİHLERİ 2022-2023

    Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35 milyon 538 bin 737 dolar olan bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

    "SÖZLEŞME CİROYA OLUMLU YANSIYACAK"

    Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

    ASELSAN dan 35.5 milyon dolarlık sözleşme #1

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