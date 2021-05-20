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ASELSAN'dan 35.5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 35.5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35 milyon 538 bin 737 dolarlık sözleşme imzalandığı duyuruldu.