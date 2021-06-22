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    ASELSAN'dan 42.6 milyon euroluk anlaşma

    ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği bir anlaşmaya imza attı.
    • AA
    • 22.06.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 10:39
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    ASELSAN'dan 42.6 milyon euroluk anlaşma

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

    TESLİMATLAR, 2023 VE 2024 YILLARINDA

    Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

    ASELSAN dan 42.6 milyon euroluk anlaşma #1

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