ASELSAN'dan 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri

AA

ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalar yaptı.

ASELSAN, toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

"46,1 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME"

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.