ASELSAN'dan telsiz muhabere sistemi tedariki için ilave sözleşme ASELSAN, telsiz muhabere sistemi tedariki için 1 milyar 89 milyon lira ve 34 milyon dolarlık ilave sözleşme yaptı.

AA

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni bir sözleşme daha imzalandı.

İki kurum arasında bu kez telsiz muhabere sistemi tedarikine ilişkin 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave sözleşme imza altına alındı.

Açıklamada, değişiklik ile birlikte ASELSAN'a toplam 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave "telsiz muhabere sistemi" siparişi verildiği bildirildi.

Açıklama KAP'ta yer aldı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile telsiz muhabere sistemi siparişine yönelik bir sözleşme değişikliği yapıldı.

Teslimatlar 2023-2026 döneminde

Teslimatların 2023-2026 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.