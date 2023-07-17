ASELSAN'dan yeni iş sözleşmesi ASELSAN ürettiği savunma sanayi ürünlerini fuarlara katılarak tanıtıyor ve uluslararası arenada ihracatına artırıyor.

AA

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), savunma sanayii şirketi olarak, yurt dışında sözleşmeler yapmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan ASELSAN, bu kez 123,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesine imza attı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bilgisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer aldı.

"Savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi yapıldı"

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklaması şöyle: