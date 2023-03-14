ASELSAN'dan yeni sözleşme

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan savunma sanayisi şirketi Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

ASELSAN, son yıllarda yaptığı hamlelere yenilerini kattı

Açıklamada, şu ifadeleri yer aldı:

ASELSAN, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18 milyon 872 bin 400 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.