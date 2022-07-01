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- Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek
Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek
Asgari ücret ödemelerinin 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 00:13
- Güncelleme : 01.07.2022 - 00:24
Hükümetin ve sendikaların asgari ücretle ilgili görüşmeleri sürerken, maaşların 1 Temmuz'da zamlı verilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı resmen onaylandı.
Temmuz maaşları zamlı olacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kara göre; asgari ücrette Temmuz maaşları yapılan yeni zamlarla birlikte ödenecek.
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