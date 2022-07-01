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    Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek

    Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı verilecek

    Asgari ücret ödemelerinin 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 00:24
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