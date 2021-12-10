Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak? Maaşlar kesinleşiyor...

Asgari ücretin netleşeceği 4. toplantı ne zaman yapılacak sorusu, milyonlarca asgari ücretlinin gündeminde yer alıyor. Peki 2022 asgari ücret son toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Asgari Ücret Komisyonu, üçüncü toplantısının ardından 2022 asgari ücrete dair ilk rakamları duyurdu ancak anlaşma sağlanamadı.

Toplantıda Türk-İş'in teklifi 3 bin 900 TL olurken, TİSK'in teklifi ise 3 bin 500 lira oldu.

2022 asgari ücret zam oranı dördüncü toplantıda netleşecek.

Vatandaşlar asgari ücret dördüncü (son) toplantının ne zaman, hangi gün ve tarihte yapılacağını merak etmeye başladı.

Peki 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret son toplantısı hangi tarihte, saat kaçta? İşte detaylar...

2022 ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret 3. toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Nurcan, "Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.