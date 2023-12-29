Asgari ücret belli oldu! Şimdi sırada memur ve emekli maaşları var

Milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu.
Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi kesinleşti.
Toplu sözleşmeden doğan enflasyon farkı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Maaşlar 15 Ocak'ta alınacak
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
6 aylık enflasyon farkının yüzde 38 olması bekleniyor
AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.
Bu beklentiye göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 50, SSK ve Bağkur emeklilerine de yüzde 38 enflasyon farkı yansıyacak. Üzerine refah payının getirilerek maaşların yükselmesi beklentisi de yaşanıyor.
Beklentilere göre maaş hesabı
TÜİK'in 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacağı aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaşlara yüzde 50'ye yakın zam yapılması bekleniyor. Yüzde 50 zamma göre yapılan hesaplamalara göre ise maaşlar şöyle şekillenecek:
En düşük memur maaşı: 33 bin 25,5 lira
En düşük memur ekmeklisi maaşı: 14 bin 814 lira
En düşük emekli maaşı: 11 bin 250 lira
Yüzde 50 zamma göre memur maaşı zam tablosu
Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024 (TL)
Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 48 bin 676,5 lira
Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya
Öğretmen: 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya
Başkomiser: 32 bin 626 liradan 48 bin 939 liraya
Polis memuru: 29 bin 525 liradan 44 bin 287,5 liraya
Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 82 bin 438,5 liraya
Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 39 bin 660 lira
Mühendis: 33 bin 122 liradan 49 bin 683 liraya
Teknisyen: 23 bin 538 liradan 35 bin 307 liraya
Profesör: 48 bin 124 liradan 72 bin 186 liraya
Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 liraya
Vaiz: 27 bin 620 liradan 41 bin 430 liraya
Avukat: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 lirayaHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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