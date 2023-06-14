Asgari ücret belli oluyor: Gözler yapılacak ikinci toplantıda… Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran’da gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten temsilciler bir araya gelirken toplantı sonrasında TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Yeni toplantı yarın da olabilir, başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz” dedi.

İHA

2023’ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü, asgari ücrete yapılacak ara zamma çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve işçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret belirleme komisyonunu ilk toplantısı sona erdi.

Saat 14.00’te başlayan, yaklaşık 1 saat süren ve Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıda, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) heyetleri yer aldı.

4 toplantı olacak

Asgari ücret belirleme süreci çerçevesinde yapılacak 4 toplantı ile işçi tarafı asgari ücret talebini iletecek.

İşveren tarafı da ellerindeki verileri paylaşarak kendi taleplerini dile getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktaracak.

Bayramdan önce bitecek

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. TÜRK-İŞ bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı. Toplantı yarın olabilir, herhangi bir tarih yok. Türk-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

İkinci toplantı ne zaman?

Asgari ücret komisyonu ilk toplantısından önce açıklamalarda bulunan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da asgari ücrete ara zammı bayramdan önce belirlemek istediklerini söylemişti.

İlk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak ise sürecin bayramdan önce bitmesini istediklerini belirterek, “İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir.” mesajını verdi.

Bu doğrultuda ikinci toplantının da hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor...

İşçi, işveren ve hükümetin beklentileri

Öte yandan işçi tarafınca oluşan talepler ve mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda asgari ücretin Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi açlık sınırını baz alınması isteniyor.

İşveren tarafı ise maliyet kısmındaki vergilerin daha da azaltılması, aynı zamanda verilecek olan zammın yabancı para birimlerine değil Türk Lirası’na bağlı kalarak belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Hükümet tarafının da yeni asgari ücret rakamı için mart ayından bu yana yapılan saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan verileri komisyona sunduğu belirtiliyor.

Yüzde 30 refah payı eklenebilir

Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirildi.

İlk 6 aylık enflasyon oranının yanı sıra asgari ücrete en az yüzde 30 refah payı eklenmesi beklentiler arasında.

Muhtemel zamlarla asgari ücret

Asgari ücrete gelecek muhtemel zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şunlar:

Yüzde 25 zamda: Net ücret 10 bin 126 lira, brüt ücret 12 bin 510

Yüzde 30 zamda: Net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

Yüzde 35 zamda: Net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

Yüzde 40 zamda: Net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45’lik zamda: Net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira