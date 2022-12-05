Asgari ücret için komisyon toplantıları bugün başlayacak

Asgari ücret görüşmelerinin takvimi ve yöntemi belli olurken beklentiler de dile getirilmeye başlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Komisyon katılımcıları, üçüncü toplantı itibarıyla oy birliği ile asgari ücretin belirlemeyi hedeflediklerini belirtirken ikinci toplantı, 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin temsil ediyor.

Asgari ücret 2022 için net 4 bin 253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak 5 bin 550 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücretten vergi kaldırılmıştı

Yılın başından geçerli olmak üzere asgari ücrette, damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

Bakan Bilgin, görüşme takvimi için Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla geçen hafta bir araya geldi. Üçüncü toplantıda, yani en geç yılın son haftasında 2023 yılında gerçekleşecek asgari ücretin netleşmesi bekleniyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 TL olduğunu söyledi. Henüz diğer katılımcılar bir rakam telafuz etmedi ancak piyasalar Hazine'nin 2023 için vazgeçeceği geliri ve İşsizlik ve Sigorta Fonu'nun olası katkısını anlamak için müzakere sürecini izleyecekler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de geçen hafta asgari ücret ve EYT işveren maliyetleri için görüştü.

İşverene destek yapılacak

Bakan Nebati, geçen hafta, "...İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." dedi.

SGK prim farkının ortadan kaldırılması gündemde

Ayrıca emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkının ortadan kaldırılması da planlanıyor. Böylece emekli olan çalışanların işverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisinin devam etmesi sağlanması amaçlanıyor.

Asgari ücret tutarlarındaki son değişiklikler

Asgari ücret / Net (TL)

2022 Temmuz / 5 bin 500

2022 başı / 4 bin 253

2021 / 2 bin 825