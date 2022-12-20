Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı sona erdi

Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği son toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı.

İşçi ve işverenlerle birlikte 85 milyonun merakla beklediği 2023'te uygulanacak asgari ücretin belirleneceği toplantı sonuçlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başladı. Toplantıda asgari ücret rakamına etki edecek ekonomik verilerin paylaşıldığı aktarıldı.

Toplantı toplam üç saat sürdü.

İşçilerden 9 bin lira şartı geldi

Toplantı sonunda TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, açıklama yaparak 9 bin lira verirlerse anlaşabileceklerini belirterek, "Ayın 1'inde dedik ki, TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. İşte yoksulluktur açlıktır bunun gibi. Açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira gibi bir ifademiz oldu. 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL... Bizim böyle bir teklifimiz yok. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız." dedi.

Bu rakam, mevcut asgari ücrete yüzde 63,63 oranında zam anlamına geliyor.

Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıkladı VİDEO



İlave veriler görüşüldü

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşüldü.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri dışında işçi temsilcisi olarak en çok üyeye sahip Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katıldı.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantıda hazır bulundu.

2021 ve 2022'de asgari ücret uygulaması

2021 yılında asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanmıştı. Asgari ücret 2022 Ocak tarihinde yapılan yüzde 50 zam ile 4 bin 253 lira olmuştu. Enflasyonun artışı nedeni ile 1 Temmuz itibariyle ise asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Temmuz 2022'den bu yana uygulanan ücret tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37'si asgari ücretli.