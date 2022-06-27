Asgari ücret komisyonu toplanıyor

Asgari ücret tespit komisyonu çarşamba saat 14.00'te toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat süren kabinede asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılmıştı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti.

Asgari ücret komisyonu çarşamba günü toplanacak

Gelen son dakika bilgisine göre; asgari ücret tespit komisyonu çarşamba saat 14.00'te toplanacak.

Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.