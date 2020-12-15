Asgari ücret tespit komisyonu ekonomiyi konuştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında TİSK heyeti görüşlerini sundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını gerçekleştirildi,

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini aktardığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

ASGARİ ÜCRET GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı, TİSK'in ev sahipliğinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak yapıldı.

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ, İŞVEREN KESİMİNİN GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi.

RAPORLAR PAYLAŞILDI VE SUNUM YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 22 ARALIK'TA

Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.

Koç, ayrıca toplantının ardından görüşlerini içeren yazılı bir açıklamada bulundu.