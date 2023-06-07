Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilerleyen günlerde toplanıyor! Asgari ücrete ara zam temmuzda Asgari ücret her yıl ocak ayında belirlenirken geçen yıl yüksek enflasyon nedeni ile yılda iki kez belirlenmişti. Bu yıl da asgari ücret iki kez belirlenecek.

AA

Asgari ücret, bir çalışanın en az alması gereken rakamı işaret ediyor. Bu ücrete işçi, işveren ve hükümet temsilcileri birlikte karar veriyor.

Asgari ücret belirlendiğinde kimse yanında çalışana bu rakamın altında bir rakam veremiyor ve pek çok ödeme de bu kritere göre tekrar şekilleniyor.

Gözler, yeniden doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.

Şimdiki asgari ücret net 8 bin 506 lira

Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

İşverene maliyeti 11 bin 759 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İlk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alınacak

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.