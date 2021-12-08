Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3'üncü kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını yarın TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Yeni yıla yakın bir süre kala milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde.

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta, 2'nci toplantısını ise 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

TOPLANTIDA İŞÇİ KESİMİNİN GÖRÜŞLERİ DİLE GETİRİLDİ

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantı, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantıda rakam telaffuz edilmedi.

İşçi kesiminin görüşleri dile getirildi, ekonomideki gelişmeler konuşuldu. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

''BU HAFTA İÇİNDE BELLİ OLACAK''

Toplantının açılışında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamuoyunda oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin bu hafta içinde belli olmasını ümit ettiklerini belirtti.

RAKAM 3'ÜNCÜ TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Komisyon üçüncü toplantısını ise yarın gerçekleştirecek. Toplantı, TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

SON DÖNEMİN EN YÜKSEK ZAMMI BEKLENİYOR

Asgari ücret konusunun Türkiye'nin gündemine girmesiyle birlikte hükümet kanadından yapılan açıklamalar beklentileri artırdı.

AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37,48, 2015'te de yüzde 33,46 olarak gerçekleşti. Bu yıl da bu oranların üzerinde bir artış bekleniyor.

"İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ"

Tarihin en büyük zamlarından biri beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Katar'a hareket etmeden yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız." demişti.

VERGİ İNDİRİMİ İLE ÜCRETLERDE EKSTA ARTIŞ

Ücrete yapılacak zammın yanı sıra ücretlerden vergi indirimi de söz konusu. Bu kapsamda vergi indirimiyle birlikte en düşük asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde kalması hedefleniyor.

Buna göre vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde asgari ücrete yapılacak yüzde 31 zamla birlikte ücret 4 bin 194 lira, yüzde 34 zam halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 zam halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 zam durumunda da 4 bin 462 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.