Asgari ücret tespit komisyonu yarın ikinci kez toplanıyor

Türk-İş'in ev sahipliğinde yarın ikinci kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, ekonomiye ilişkin raporlar görüşülerek değerlendirilecek.

Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez geçen hafta bir araya geldi. Bu yıl asgari ücretin, ay sonu gelmeden belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları erkene alındı.

KOMİSYON YARIN İKİNCİ KEZ TOPLANACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın toplantı yapacak.

TÜRK-İŞ, TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yarın ekonomi gündemiyle saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında, 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

BAKAN BİLGİN'DEN "EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET" VURGUSU

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

TİSK: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETSİN

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ: ALINACAK KARARIN BEKLENTİLERİ KARŞILAMASINI UMUYORUZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir." değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TİSK'TE

Komisyonun üçüncü toplantısı ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.