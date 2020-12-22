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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı

    Asgari ücreti belirlemek amacı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantıya, ev sahipliği yapan ve işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak.
    • AA
    • 22.12.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 11:17
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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında, Türk-İş'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı.

    Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

    Türk-İş heyetinin görüşlerini paylaşacağı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan biri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

    Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

    APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN NET 2 BİN 501 LİRA 55 KURUŞ

    Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun üçüncü toplantısı #1

    İŞVERENE BİR İŞÇİ İÇİN TOPLAM MALİYET: 3 BİN 458 LİRA

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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