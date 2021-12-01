Asgari ücret zammı 2022 ne zaman netleşir? Türkiye'nin beklediği gün!

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için taraflar bugün görüşmelere başlıyor. Peki asgari ücret ne zaman netleşecek? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu tüm Türkiye'nin gündeminde...

Doğrudan ya da dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret için 2022 pazarlıkları başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00'te toplanıyor.

En düşük maaşın belirleneceği görüşmeler kapsamında, çalışanların gözü kulağı da toplantıdan çıkacak haberlerde.

2022 asgari ücrete dair tahminler oluşurken, zam oranının kaç günde açıklanacağı da merak ediliyor. Peki asgari ücret görüşmeleri kaç gün sürer? Asgari ücret zammı ne zaman netleşir? 2022 asgari ücret kaç lira olur? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞİR?

Görüşmeler geçtiğimiz yıllarda aralık ayında haftada bir gerçekleştirilmiş ve aralık ayının son haftasında da asgari ücret açıklanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.’ açıklamasını yaptı. Buna göre Aralık ayının ortalarında netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve faizle mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜİK tarafından 2021 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu rakamların ardından geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu iki ayda açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara gelecek zam da belli olacak. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücrete yüzde 22 civarında zam gelmesi bekleniyor.

Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerden sonra belli olacak.