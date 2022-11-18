Asgari ücrete 3 farklı senaryo

Asgari ücret görüşmeleri 7 Aralık'ta başlayacak. Asgari ücretin kaç lira olacağı merakla beklenirken kamuoyunda üç senaryo dile getiriliyor.

Milyonlarca işçinin asgari ücretinin ne kadar olacağı aralık ayında belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 7, 8 ve 9 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu asgari ücretin ne kadar olacağına karar verecek.

Komisyon üç kez toplanacak

Komisyonun ilk toplantısı Bakanlık'ta gerçekleşecek. Asgari ücretin işçiyi ve işvereni gözetecek şekilde ortak bir noktada buluşması amaçlanacak. Diğer toplantılar ise işçi ve işveren kesimin adreslerinde yapılacak. Zam masasında işçileri, Türk-İş, Hak-İş ve Disk, işvereni ise TİSK temsil edecek. Çoğunluğun vereceği oy geçerli sayılacak.

Karar verilen asgari ücret 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak ve bir yıl boyunca uygulacak.

Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

Bu yıl yetkililer çalışanların enflasyona ezdirilmeyecek bir asgari ücret belirlemesi bekleniyor. Bu da akıllara devletin bu rakam üzerindeki desteklerinin devam edeceği beklentisini getiriyor.

Asgari ücrette üç farklı senaryo dillendiriliyor

Asgari ücretin ne olacağı yorumlarına bakıldığında da yüzde 40, 45 ve 50 artış şeklinde üç farklı senaryo dikkati çekiyor.

Şu anda asgari ücretin net 5 bin 500 lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre asgari ücret şöyle hesaplanıyor:

Yüzde 40’lık artış olursa 7 bin 700 TL

Yüzde 45 artış olursa 7 bin 975 TL

Yüzde 50 artış olursa 8 bin 250 TL