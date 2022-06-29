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    Asgari ücrete ek zam: İlk mutabakat sağlandı

    Asgari ücrete ek zam: İlk mutabakat sağlandı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 19:36
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    Asgari ücret ocak ayında kararlaştırılmış ancak enflasyonla alım gücü düşen işçiler için ara zam seçeneği masaya konmuştu.

    Asgari ücret pazarlıkları, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile başladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşecek toplantıya Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve işvereni temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol'da katıldı.

    Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

    "Çalışanımızı, emekçimizi koruyacağız"

    "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak, sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Biz asgari ücretin normal süresinde belirlenmesi gerektiğini, yeni bir şey olmadığını söylemiştik ama bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın  enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız.

    "Asgari ücret artışı her kesime yansıyacak"

    Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur." açıklamalarında bulundu.

    Asgari ücrete ek zam: İlk mutabakat sağlandı #1

    Temmuz ayından itibaren geçerli olacak

    İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

    Cuma günü Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

    Toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunup son şeklini vermesi bekleniyor.

    Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücretteki ara zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklaması bekleniyor.

    Asgari ücrete ek zam: İlk mutabakat sağlandı #2


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