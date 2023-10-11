Asgari ücreti belirleme çalışmaları aralık ayında başlayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kendisine yöneltilen bir soru üzerine asgari ücreti belirleme çalışmaları için aralık ayında istişarelere başlanacağını duyurdu.

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Türkiye'de 2022 yılında asgari ücret, yüksek enflasyon gerekçesiyle ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez belirlendi.

2024 için asgari ücret komisyonu, 6 aylık enflasyon farkı ve zamma yansıtılması beklenen refah payları ile birlikte ocak ayı için tekrar belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında çalışma hayatını ilgilendiren sorulara yanıt verirken asgari ücretle ilgili bir soruya da açıklık getirdi.

Bakan Işıkhan, aralık ayında yapılacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin de önümüzdeki ilk altı ayı kapsayacak asgari ücret düzeyini belirlemek için istişarelere başlayacaklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

Temmuz ayındaki asgari ücret görüşmelerinde de tarafların iş birliğine açık tavırları için tekrar teşekkür ediyorum. Oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteği alınarak açıklandı. Her iki paydaşımız da büyük bir özveriyle, sağduyuyla, ülkemizin bulunduğu koşulları da göz önüne aldığımızda asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdik ve karara bağladık.

İşverene asgari ücret desteği

İşsizlik sigortası fonunda ödediğimiz bir asgari ücret desteği var. Geçen dönem 500 lira destek verdik. 2 milyon işverenimizden 1.7 milyonu bu destekten yararlandı.

"Amacımız çalışanı enflasyona ezdirmemek"