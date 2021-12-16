Çalışma Genel Müdürlüğü, asgari ücrette tarihi bir zam yapıldığını belirterek, işverene maliyet tablosunu yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü, bugün açıklanan 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışma Genel Müdürlüğü, asgari ücrette tarihi bir zam yapıldığını belirterek, "2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi” açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET TABLOSU

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI"

Yapılan açıklamada, “Asgari ücrette tarihi zam. 2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253,4 lira olarak belirlendi. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50,5’in üzerinde artış yapıldı. 2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak, üretim sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendi.” ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ

Ayrıca 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili bir tablo da paylaşıldı. Tabloya göre asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET İN İŞVERENE MALİYETİ TABLOSU