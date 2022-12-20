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    Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler

    Asgari ücretin bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücretin yeni rakamı başka ödemeleri de etkileyecek.
    • 20.12.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:54
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    Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler

    Asgari ücret zammı birçok alanda da maaş ve ödemeleri değiştirecek.

    Asgari ücrete yapılacak zam ile staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemlerde artış olacak.

    Asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla beraber birçok ödemede, borçlanmada, sosyal yardımda artış olacak.

    Kıdem tazminatı tavanı artacak

    En önemli artış ise kıdem tazminatı tavanında olacak. Bir işverenin en yüksek ödemesi gereken kıdem tazminatı tutarı yıllık 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin artmasıyla beraber bu tutar da yükselecek.

    Asgari ücretle birlikte artışa geçecek ödemelende birisi de isteğe bağlı sigorta primleri olacak. İsteğe bağlı sigorta primleri şu anda en az brüt ücret yüzde 32'si en fazla ise brüt ücretin 7,5 katının yüzde 32'si olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler #1

    Şu andaki ödemeler

    GSS 215 lira

    65 aylığı 1.684 lira

    Stajyer maaşı 1.650,11 lira

    Askerlik ve doğum borçlanması en düşük 69 lira

    Askerlik ve doğum borçlanması en yüksek 517 lira

    İşsizlik maaşı en düşük brüt ücret 2 bin 568 lira

    İşsizlik maaşı en yüksek 5 bin 137,51 lira

    Asgari ücret kıdem tazminatı 6 bin 471 lira

    En yüksek kıdem tazminatı tutarı yıllık 15 bin 371

    Rapor ücreti ayakta 144,5 lira

    Rapor ücreti yatarak 108,42 lira

    Engelli aylığı yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli 1.124

    Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri oranda engelli 1.687 lira


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