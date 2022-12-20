Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler

Asgari ücretin bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücretin yeni rakamı başka ödemeleri de etkileyecek.

Asgari ücret zammı birçok alanda da maaş ve ödemeleri değiştirecek.

Asgari ücrete yapılacak zam ile staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemlerde artış olacak.

Asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla beraber birçok ödemede, borçlanmada, sosyal yardımda artış olacak.

Kıdem tazminatı tavanı artacak

En önemli artış ise kıdem tazminatı tavanında olacak. Bir işverenin en yüksek ödemesi gereken kıdem tazminatı tutarı yıllık 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin artmasıyla beraber bu tutar da yükselecek.

Asgari ücretle birlikte artışa geçecek ödemelende birisi de isteğe bağlı sigorta primleri olacak. İsteğe bağlı sigorta primleri şu anda en az brüt ücret yüzde 32'si en fazla ise brüt ücretin 7,5 katının yüzde 32'si olarak uygulanıyor.

Şu andaki ödemeler

GSS 215 lira

65 aylığı 1.684 lira

Stajyer maaşı 1.650,11 lira

Askerlik ve doğum borçlanması en düşük 69 lira

Askerlik ve doğum borçlanması en yüksek 517 lira

İşsizlik maaşı en düşük brüt ücret 2 bin 568 lira

İşsizlik maaşı en yüksek 5 bin 137,51 lira

Asgari ücret kıdem tazminatı 6 bin 471 lira

En yüksek kıdem tazminatı tutarı yıllık 15 bin 371

Rapor ücreti ayakta 144,5 lira

Rapor ücreti yatarak 108,42 lira

Engelli aylığı yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli 1.124

Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri oranda engelli 1.687 lira