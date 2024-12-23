Asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler

Özel Haber

Yeni belirlenecek asgari ücret için masada yüzde 20'den yüzde 74'e kadar pek çok rakam dillendirildi.

Bu rakam şu anda net olarak uygulanan 17 bin 2 lirayı etkileyecek olsa da başka ödemelere de direkt yansıyacak.

Asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar da değişiyor.

HANGİ ÖDEMELER ETKİLENECEK?

KIDEM TAZMİNATI:

Kıdem tazminatının taban tutarı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2024'te 20 bin 2,18 TL olarak uygulanıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI:

İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80'i tavan, yüzde 40'ı ise taban olarak hesaplanıyor.

Burada işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz, yüzde 40’ından da az olamaz

En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı 2024'te 7 bin 944,74 TL ve 15 bin 989,49 TL olarak uygulanıyor.

GSS:

Geçici Sağlık Sigortası (GSS) primi sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği prim olarak tanımlanıyor.

Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor.

GSS primleri mevcutta 600,8 TL seviyesinde.

65 YAŞ AYLIĞI:

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ödeniyor.

65 yaş aylığı, 2024'te 4 bin 181,63 TL olarak uygulanıyor.

ENGELLİ AYLIĞI:

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak engellilik derecesi yüzde 40-69 arasında olanlar için farklı, yüzde 70’in üzerindekiler için farklı olarak ödeniyor.

Yüzde 40-69 engellilik derecesi olanlar için: 3 bin 338,06 TL

Yüzde 70: engellilik derecesi olanlar için 5 bin 7,08 TL

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ:

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Mevcutta isteğe bağlı sigorta pirimi aylık 6 bin 395,79 TL.

DOĞUM-ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

Mevcutta askerlik ve doğum borçlanması için günlük tutar 213,36 TL düzeyinde.

STAJYERLİK MAAŞI

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücret olarak tanımlanıyor.

Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor.

2024'te stajyer maaşı 5 bin 96,64 TL olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK DİĞER ÖDEMELER

-Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları.

-Hizmet borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Doğum borçlanması, askerlik borçlanması.

-İsteğe bağlı sigorta primleri gibi tutarlar.

-Devlet destekleri.

-Sigorta primleri (Bağkur primi-Ev hizmetinde çalışanların primleri).

-Sosyal yardımlar.

-Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi.