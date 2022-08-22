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    Asgari ücrette enerji giderlerinin payı azaldı

    2002-2022 döneminde enerji giderlerinin aylık olarak asgari ücret içindeki payına ilişkin karşılaştırmalı veriler paylaşıldı.
    • 22.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 08:56
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    Asgari ücrette enerji giderlerinin payı azaldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir ailenin elektrik ve doğalgaz dahil aylık ortalama enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payına dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Buna göre, 2002'deki elektrik ve doğalgaz giderlerinin asgari ücretteki payı yüzde 45,7 seviyesinden 2022'de yüzde 13,9'a düştüğünü görüldü.

    Böylece asgari ücretli bir kişinin gelirindeki enerji maliyetlerden doğan giderlerin azaldığı infografikle ortaya konulmuş oldu.

    2002-2022 yılları karşılaştırıldı

    AA'nın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan infografikte, 2002-2022 döneminde enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payına ilişkin karşılaştırmalı veriler yer aldı.

    Enerji

    Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

    2002'deki kullanım

    "2002'de net asgari ücret 164,6 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 33,1 lira, bu tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1, 100 metreküp doğalgaz 42,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 25,6.

    2022'deki kullanım


    2022'de net asgari ücret 5 bin 500 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 289,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 5,3, 100 metreküp doğal gaz 472 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 8,6."


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