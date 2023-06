Asgari ücrette son durum! 2023 Temmuz asgari ücret mesaisi başladı

Özel Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "enflasyon ve fiyat artışlarına karşı vatandaşı ezdirmeyeceğiz." sözü asgari ücrete bir ara zam ihtimalini doğurmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu amaçla bugün ilk toplantısını saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Bugünkü toplantı ilk toplantı olduğu için, enflasyonun ve alım gücünün verilerle ortaya konulacağı ama tarafların ara zam oranına ilişkin bir rakam telaffuz etmeyeceği bekleniyordu.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl toplantıyı yönetti. Bundan sonraki toplantıların, daha önce de olduğu gibi diğer tarafların binalarında yapılması bekleniyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. Komisyon böylece toplam 15 kişiden oluşuyor.

İşçi kesimini en çok üyeye sahip teşkilat olması açasından TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı karar kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Komisyonun son toplantısından çıkan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek.

Toplantıda komisyonda işçi kesimini temsilen, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat, Türkiye Çimse-İş Genel Başkanı Zekeriya Nazlım ve TÜRK-İŞ Danışmanı Enis Bağdadioğlu yer aldı. Toplantıda TÜRK-İŞ Heyet Başkanlığını, Türk Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak yaparak, şu açıklamada bulundu:

Kurban Bayramı'ndan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir herhangi bir tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir an önce bu toplantının bitmesi. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam yok.