Asgari ücretten memur maaşlarına kadar tüm artışlar

Asgari ücretten memur maaşlarına kadar tüm artışlar

Uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz maaş zam oranları açıklandı. Konunun uzmanı Mert Nayır, maaş artış oranlarını Ensonhaber için değerlendirdi.

Aslı DİDARİ / asli.didari@ensonhaber.com

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, maaş artış oranları anlatarak, 3600 ek göstergenin uygulama tarihine dair bilgileri, bedelli askerlik ücretinin artıp artmayacağına dair değerlendirmesini paylaştı.



Mert Nayır, asgari ücret, aktif memur maaşları, emekli memur, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının artış oranlarını aktardı.

Nayır ile 3600 ek göstergenin yürürlüğe giriş tarihi, kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı ve bedelli askerlikle ilgili beklentileri konuştuk.

"Dul ve yetim maaşları da zamlandı"

Mert Nayır, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ile birlikte dul ve yetim maaşı alanların da maaşlarını zamlı olacağını hatırlattı.

Maaş artış oranları- VİDEO

Memur ve memur emeklilerinin zam oranının hesabı farklı

Nayır, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı aldığını ancak memur ve memur emeklilerinin hesaplanma farkı olduuğunu; bu kesime ocak ayına yapılan yüzde 7,5'luk zammın enflasyon farkından düşülerek, toplu iş sözleşmesinden gelen yüzde 7'lik zammın eklenerek bulunduğunu ifade etti.

"Beklenen oranın bir kaç puan üzerinde geldi"

Nayır, yapılan zammın beklenenin üzerine çıktığını da ifade ederek; bedelli askerlik için ve diğer hesaplamalarda yeni zam oranlarının mı yoksa yeniden derleme oranının mı uygulanacağının en kısa sürede açıklanmasının beklediğini sözlerine ekledi.

Ek 3600 bu sene emekli olacak memurlara yetişecek mi

Mert Nayır, memurlara getirilen Ek 3600 göstergenin henüz kanunlaşmadığını, çıkış tarihi olarak daha önce 2023 Ocak ayının 15'i olarak dillendirildiği için beklentinin de bu yönde olduğunu belirtti.

Nayır'a göre ek gösterge konusu kanunlaşıp, Resmi Gazete'de yayınlanınca yürürlüğe gireceği tarih de kesinleşecek, ancak ilk dile getirdiği gibi 15 Ocak'ta gerçekleşirse 2022'nin sonunda emekli olacaklar tazminatlarında zam farkını göremeyecekler.

Çalışma hayatındaki yeni rakamlar: