Aşı olan 65 yaş üstü esnaf dükkanını açsın önerisi

ATO Başkanı Baran, 65 yaş üstü için koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmelerin gerekli tedbirleri aldıktan sonra açılması önerisini dile getirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüse karşı aşı yaptıran, 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini belirtti.

"ÖNLEMİNİ ALAN, TİCARETİNE DEVAM ETSİN"

Gürsel Baran "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin." ifadesini kullandı.

ÇAĞRI, 65 YAŞ ÜSTÜ İŞLETME SAHİPLERİNİ KAPSIYOR

Salgınla mücadele kapsamındaki önlemlerden sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üzeri çalışan vatandaşlarda, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı oluşturduğuna işaret eden Baran, daha önce yapılan benzeri uygulamalarda söz konusu kesimin, ticaret ve çalışma hayatının devamı açısından yasaklardan muaf tutulduğunu hatırlattı.

Baran, yaş sınırlamasının ekonomik faaliyetlere engel olmaması gerektiğini belirterek, "Tedbirini alan, Kovid-19 aşısını yaptıran ticaretine devam etsin. Kovid-19 aşılarını yaptıran ve tedbirlerini alan 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.