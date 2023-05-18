Asırlık Lefke bezinden gömlek üretimi canlandı

AA

Kadın kooperatifleri bir başarıya daha imza atarak, yörenin değerini günümüze taşıdı.

Bilecik'te kooperatif üyesi kadınlar asırlık Lefke bezinden gömlek üretiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kooperatif üyesi kadınlar, geçmişi 1900'lü yılların başlarına dayanan ve son dönemde açılan kurslarla yeniden canlandırılan Lefke bezi kullanarak gömlek üretimini sürdürüyor.

İlçede, Osmaneli Kadın Girişimciler Konağı ile Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde bir süre önce başlatılan gömlek üretimi sürüyor.

"Kadınlarımız Lefke bezine can verecek" sloganıyla Osmaneli Belediyesinin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne alınan pamuklu Lefke bezinden gömlek üretimi projesi hazırlandı.

Yazın serin, kışın sıcak tutan, 1900'lerin başlarında başlayıp 1970'lere kadar yaygın olarak kullanılan Lefke bezi üretiminin pazar payının "Lefke gömleği" ile artırılması hedefleniyor.

Gömlek üretimine, kooperatif üyesi 22 kadın tarafından devam ediliyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Lefke bezi dokumacılığında önemli bir konuma geldiklerini, verilen eğitimler sonucunda bezi tekrar üretmeyi başardıklarını ve seri üretime dönüştürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

Doğal ürünleri özellikle yurt içi olduğu kadar yurt dışına da vermeyi planlıyoruz. Çünkü modacılar anlamında da değerli bir ürün. Dolayısıyla artık yavaş yavaş yurt dışında bilinen bir ürünümüz Lefke bezi. Belli girişimciler vasıtasıyla kooperatifimiz kanalıyla Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelere de tekstil dokuma olarak veriyoruz ama bundan sonrası için bu dokumaları işlenmiş ürün, gömlek olarak hem kadınlar için hem erkekler için giysiyi verme şansını da elde edeceğiz.