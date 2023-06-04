ASKON: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam Dün kabine kuruldu. Ekonomi yöneticileri belli oldu. 67. hükümetin ekonomi kurmayları belli olması nedeniyle iş dünyası görüşlerini yayınlamaya başladı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla yeni ekonomi yönetimi belirlendi.

Ekonomi çevreleri, seçimin tamamlanmasını ve kabine kurulumunu merakla bekliyordu.

İş dünyası için artık belirsizliklerin bittiği ve çalışmaların hız kazanacağı bir dönem başlıyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yeni kabineyi değerlendirirken, "Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz." mesajını verdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam"

Aydın, önceliğin enflasyon ve ülkenin yeniden inşası olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir lider. Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

"Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek gibi çok deneyimli bir ismin getirilmesi piyasalarca çok çabuk kabul görecek"

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını sürekli eser siyaseti üzerine yürüttüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

Bunca tecrübenin ardından Türkiye Yüzyılı kavramı içinde eser siyasetinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılında Türk mührünü cihana vuracak bir Türkiye'den bahsedilmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mız yılların deneyimiyle şüphesiz yeni kabinesini oluşturmuş gözüküyor. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden genç bir ismi bakan yapmasından da bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek gibi çok deneyimli bir ismin getirilmesi piyasalarca çok çabuk kabul görecektir." değerlendirmesinde bulundu.