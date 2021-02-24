ASO: Dünyanın en yüksek büyüme oranına ulaşmamız mümkün gözüküyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, 2020 yılında dünyanın en yüksek büyüme oranını vereceğini, 2021 yılının Türkiye ekonomisi için düzeltme ve toparlanma yılı olacağını belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO'nun şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının en ağır etkisinin iş gücü piyasalarında görüldüğünü, kısmi kapanma, talep düşüşü gibi etkenlerin ekonominin istihdam yaratma kapasitesini önemli ölçüde düşürdüğünü bildirdi.

Kayıt dışı istihdam ve gençler arasındaki istihdam oranlarının yüksek olduğunu da ifade eden Özdebir, "İvedi bir şekilde insan kaynağı planlamasına ihtiyacımız vardır. Ülke olarak, insan kaynağı planlarımızı hem mevcut ihtiyaçlar hem de gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MERKEZ BANKASI'NIN KARARLI ADIMLARI"

Makroekonomik sorunların kalıcı olarak çözülmesi için öncelikle enflasyonun düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Son dönemde enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın kararlı bir şekilde parasal sıkılaştırmaya gitmesi, beklentilerin yönetimi açısından olumlu sonuçlar verecektir. Merkez Bankası'nın son dönemde atmış olduğu adımlar önemli ve yerinde olup, piyasa güvenini tam olarak sağlayana kadar bu tür adımlara devam etmesi daha faydalı olacaktır."

“2021 YILI TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN DÜZELTME VE TOPARLANMA YILI OLACAK”

Özdebir, dördüncü çeyrekte tahminlerden daha güçlü bir büyüme performansı beklendiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"2020 yılında dünyanın en yüksek büyüme oranına ulaşmamız mümkün gözüküyor. Tahminlerime göre dördüncü çeyreği yüzde 7 seviyesinin üzerinde, 2020 yılının tamamını ise yüzde 2'nin üzerinde pozitif bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum. 2021 yılının Türkiye ekonomisi için düzeltme ve toparlanma yılı olacağını düşünüyorum. Bu yıl genelinde yüzde 5 seviyesinde bir büyüme performansı ortaya koymamız mümkün gözüküyor."