ASRİAD: Asgari ücret beklentileri karşıladı

2023 için asgari ücret rakamı belli olduktan sonra iş dünyası da yeni rakamla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere başlattığı çalışmalar ve yapılan görüşmeler sonunda merakla beklenen asgari ücret rakamı açıklandı.

İş dünyasının temsilcilerinden Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), asgari ücrette uygulanacak 8 bin 500 TL’lik rakamın beklentileri karşıladığını diye getirdi.

"Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

ASRİAD'dan yapılan açıklamada "Çalışan kesim ve işverenlerin merakla beklediği 2023 yılı Asgari Ücret rakamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile net 8 bin 500 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Yüzde 54,66 artış sağlanarak ve 2023 yılı içerisinde olası yaşanabilecek olumsuz gelişmeler ışığında ara bir formül için de açık kapı bırakılarak belirlenen 8 bin 500 TL’lik rakamın tüm çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."