AstraZeneca, ABD'li TeneoTwo Inc'i satın alıyor

İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın ABD'li TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın alacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınında kârlarını önemli miktarda artıran büyük ilaç şirketlerinin satın almaları dikkati çekiyor.

ABD merkezli TeneoTwo Inc, kansere yönelik tedaviler geliştiren biyoteknoloji firması olarak faaliyet gösteriyor. AstraZeneca, bu şirketi bünyesine katarak hematolojik kanserlere karşı tedavilerde ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.

İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca da TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

1,24 milyar dolarlık anlaşma

Yapılan açıklamaya göre, TeneoTwo Inc, tüm hisseleri için AstraZeneca’nın 100 milyon doları ön ödeme olmak üzere 1,24 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satış işlemleri 2022'nin son çeyreğinde

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2022’nin üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.