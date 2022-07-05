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    AstraZeneca, ABD'li TeneoTwo Inc'i satın alıyor

    İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın ABD'li TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın alacağı açıklandı.
    • 05.07.2022 - 11:55
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    AstraZeneca, ABD'li TeneoTwo Inc'i satın alıyor

    Koronavirüs salgınında kârlarını önemli miktarda artıran büyük ilaç şirketlerinin satın almaları dikkati çekiyor.

    ABD merkezli TeneoTwo Inc, kansere yönelik tedaviler geliştiren biyoteknoloji firması olarak faaliyet gösteriyor. AstraZeneca, bu şirketi bünyesine katarak hematolojik kanserlere karşı tedavilerde ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.

    İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca da TeneoTwo Inc'i 1,27 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

    1,24 milyar dolarlık anlaşma

    Yapılan açıklamaya göre, TeneoTwo Inc, tüm hisseleri için AstraZeneca’nın 100 milyon doları ön ödeme olmak üzere 1,24 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

    Satış işlemleri 2022'nin son çeyreğinde

    Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2022’nin üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

    AstraZeneca


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