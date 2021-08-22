Aşure Günü alışverişi internetten yüzde 40 arttı

Aşure Günü'nde zengin ürün çeşidi ile bol bol pişirilip, dağıtılan aşurelerin içine giren malzemeler bu yıl internetten daha fazla oranda satın alındı.

Koronavirüs sürecinde birçok gıda ürünü internetten alınmaya başlanırken Aşure Günü’nde de vatandaş kuru üzüm, fındık, fıstık, kayısı gibi birçok ürün için e-ticarete yöneldi.

"ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARIMIZ DEĞİŞTİ"

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Alışveriş alışkanlıkları pandemi süreciyle birlikte büyük bir değişime uğradı. Bunları bayram alışverişlerinde ve dini özel günlerde net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz senelere göre Aşure Günü nedeniyle yapılan alışverişlerde yüzde 40’lara varan artışlar görüyoruz.” dedi.

TÜRK ÇİFTÇİSİNİN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

18 Ağustos’taki Aşure Günü öncesinde aşure malzemelerine yoğun bir talep olduğunu aktaran Çevikoğlu, “Bu hafta daha alışverişlerin süreceğini görüyoruz. Platformumuzun verilerine baktığımızda aşure yapımına yönelik hazırladığımız paketler daha çok tercih ediliyor. İnsanımız, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yani çiftçimizin el emeği göz nuru ürünlerini bu pakette bulabiliyor.” ifadelerini kullandı.

HAZIR AŞURE PAKETLERİ DE İLGİ GÖRÜYOR

Bu dönemde en çok rağbet gören ürünlere de değinen Çevikoğlu, “Kuru incir, kuru üzüm, ceviz içi, tarçın, kuş üzümü, fındık, aşurelik buğday, nohut, fasulye, toz şeker gibi ürünler başı çekiyor. Bunların yanı sıra hazır paket aşurelere de ilgi var.” diye konuştu.