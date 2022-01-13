Asya borsaları Avustralya hariç negatif ilerliyor

Asya borsaları küresel piyasalar içinde önemli bir yer tutarken, negatif seyir izliyor.

Çin'de imalat verilerinin iyi gelmesinin yanı sıra gayrimenkul piyasasının alarm vermesi tüm bölgeyi yakından ilgilendiriyor.

Asya borsalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin risk iştahını azaltmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 7 artması, öte yandan koronavirüs salgınında Omicron varyantının yayılımına dair endişeler de gündemdeki yerini koruyor.

ÇİN'DE PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI DÜZENLENECEK

Çin'de gelecek ay başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları öncesi ülkede koronavirüse karşı "sıfır tolerans" politikası uygulansa da, yapılan toplu testler sonucu şehir kapatmaları ve seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

Japonya'da da son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, Avustralya'da hastalığın yayılımı hızlandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,17 azalışla 3.555 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 düşüşle 2.962 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,48 artışla 7.474 puan oldu.

JAPONYA'DA ENDEKS AZALDI

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,96 azalarak 28.489 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 114,5 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 61.122 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 23.0430 puanda seyrediyor.