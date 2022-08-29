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    Asya borsaları doların güçlenmesiyle Çin hariç geriliyor

    Fed'in açıklamaları tüm küresel piyasalarda olumsuz yankılandı. Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
    • 29.08.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:21
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    Asya borsaları doların güçlenmesiyle Çin hariç geriliyor

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından dolara olan talep arttı, Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıpları yaşandı.

    Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı

    Çin yuanı, dolar karşısında Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyede

    Çin yuanı, dolar karşısında  Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor. Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da haziran öncü göstergeler endeksi 100,9'a geriledi.

    Asya borsaları doların güçlenmesiyle Çin hariç geriliyor #1

    Asya borsalarında son durum:

    • Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 artışla 3.241 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,18 düşüşle 2.427 puana indi.
    • Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,66 değer kaybederek 27.879 puana yükselirken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 138,7 seviyesinden işlem görüyor.
    • Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,81 azalışla 20.006 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,37 artışla 58.027 puanda bulunuyor.

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