Asya borsaları doların güçlenmesiyle Çin hariç geriliyor

Fed'in açıklamaları tüm küresel piyasalarda olumsuz yankılandı. Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından dolara olan talep arttı, Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıpları yaşandı.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı

Çin yuanı, dolar karşısında Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyede

Çin yuanı, dolar karşısında Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor. Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da haziran öncü göstergeler endeksi 100,9'a geriledi.

Asya borsalarında son durum: