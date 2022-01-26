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    Asya borsaları Fed kararı öncesi karışık seyretti

    Asya borsalarında, küresel piyasalarda olduğu gibi ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlendi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 11:28
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    Asya borsaları Fed kararı öncesi karışık seyretti

    Koronavirüs salgınına yönelik gelişmeler ile Çin'de kredi ve otomotiv piyasasına ilişkin haber akışının da yakından izlendiği Asya tarafında, küresel risk algısındaki artışın da etkisiyle dün Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü pay piyasaları bugün karışık seyretti.

    ÇİN'DE ŞANGHAY BİLEŞİK ENDEKSİ YÜZDE 0,7 ARTTI

    Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.456 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 azalarak 2.709 puan oldu.

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 27.011 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 değer kazanarak 114 kritik eşiğinin hemen altında işlem görüyor.

    Asya borsaları Fed kararı öncesi karışık seyretti #1

    HİNDİSTAN ENSEX ENDEKSİ ARTTI

    Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 57.858 puanda seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 24.253 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

    ASYA PİYASALARI DA FED'İN AÇIKLAMASINI BEKLİYOR

    Geçen haftanın ikinci yarısından bu yana Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken, yatırımcıların odağında bu akşam saat 22.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma bulunuyor.

    Koronavirüs salgınına yönelik gelişmeler ile Çin'de kredi ve otomotiv piyasasına ilişkin haber akışının da yakından izlendiği Asya tarafında, küresel risk algısındaki artışın da etkisiyle dün Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü pay piyasaları bugün karışık seyretti.


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