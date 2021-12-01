Asya borsaları güne pozitif başladı

Dün Asya ülkelerinde PMI verileri açıklandı. Japonya'da imalat sanayi sınırlı artarken, Çin'de gerileme göze çarptı.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 54,2'den 54,5'e revize edilerek üst üste 10. ayda da genişlemeye işaret etti.

Çin'de ise imalat sanayi PMI, kasımda önceki aya göre 0,7 puan azalarak 49,9'a geriledi. Beklentilerin altında kalan veri, artan vaka sayıları ve zayıf talep nedeniyle Nisan 2020'den bu yana ikinci kez daralma bölgesine düştü.

ASYA PİYASALARI ARTIŞTA

Verilerin ardından yeni günün Asya tarafında pozitif başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 artışla seyrediyor.



