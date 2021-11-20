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- Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
- AA
- 20.11.2021 - 12:20
Asya'da ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi risk iştahını artırsa da Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarıyla yükselişler sınırlı kalırken, Hong Kong borsasında teknoloji şirketleri öncülüğündeki satışlarla negatif ayrıştı.
Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasalara 1 trilyon yuan likidite sağlayacağını duyurmasına karşın, Çinli emlak şirketleri piyasalar risk unsuru olmayı sürdürüyor.
EVERGRANDE'NİN BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN VARLIK SATIŞI YAPILDI
Hafta içinde, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaparken, son olarak Kaisa şirketinin tahvil ödemesini yapamadığına yönelik iddialar risk algısını artırdı.
Öte yandan Pekin'de kurulan, Çin ana karasındaki üçüncü menkul kıymetler borsası hafta başında işlemlere açıldı. Çin'de giderek büyüyen teknoloji, internet ve hizmetler sektörlerindeki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım sağlaması amaçlanan borsada 81 şirket işlem görmeye başladı.
JAPONYA'DA ÜLKE EKONOMİSİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ÇEYREKLİK BAZDA YÜZDE 0,8'LE ÖNGÖRÜLERDEN FAZLA KÜÇÜLDÜ
Japonya'da açıklanan makro ekonomik verilere göre, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,8'le öngörülerden fazla küçülürken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında kaldı.
Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.
22 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, cuma günü Japonya'da TÜFE verileri takip edilecek. Japonya'da piyasalar salı günü tatil nedeniyle kapalı olacak.