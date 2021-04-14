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    Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi

    Dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesi, küresel risk iştahını sınırlı da olsa artırdı.
    • AA
    • 14.04.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:21
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    Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi

    Alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edilecek.

    "JAPONYA TOPARLANIYOR"

    Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "Japonya ekonomisi trend olarak toparlıyor ve iyileşmeye devam edecek. Ekonominin iyileşmesiyle fiyatlardaki artış hızı daha da yükselecek." ifadelerini kullandı

    Bu gelişmeler ve Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.620 seviyesine indi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,03 düşüşle 109 seviyelerinde dengelendi.

    Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi #1

    ÇİN'DE PİYASALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.416 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 3.182 puan oldu.

    Hindistan'da piyasaların kapalı olması sebebiyle işlem gerçekleşmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kazançla 28.886 puanda seyrediyor.

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