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Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi

Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi

Dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesi, küresel risk iştahını sınırlı da olsa artırdı.