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Asya borsaları karışık yönlü ilerliyor
Koronavirüs salgınının getirdiği yeni ekonomik sorun ve açılımlar dünya borsaları üzerindeki etkisini koruyor. Veriler ve açıklamalar borsaların seyrini belirliyor.
- DHA
- 23.04.2021 - 09:29
- Güncelleme : 23.04.2021 - 09:51
Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, cuma gününün işlemlerinde, ekonomik verilerin de etkisiyle karışık yönde işlem görüyor.
İHS Markit verilerine göre, Japonya'nın imalat sanayi sektörü nisan ayında bir iyileşme kaydederken, ülkenin İstatistik Bürosu mart ayı tüketici fiyatlarının yüzde 0,2 düştüğünü açıkladı.
ÇİN BORSALARI YÜKSELDİ
Anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,34, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0,72 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,83 yükseldi.
JAPONYA BORSALARI DÜŞTÜ
Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,64 geriledi. Güney Kore'de Kospi Kompozit yüzde 0,13 yükselirken, Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi yüzde 0,19 düştü.